وزارة الصحة في غزة: محطة الأوكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف نتيجة عدم توفر الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 13:32

وزارة الصحة في غزة: محطة الأوكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف نتيجة عدم توفر الوقود

منذ 18 mins 12 June، 2024
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