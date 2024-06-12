جيش العدو: رصدنا إطلاق 90 صاروخًا من الأراضي اللبنانية تجاه الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 10:28

جيش العدو: رصدنا إطلاق 90 صاروخًا من الأراضي اللبنانية تجاه الشمال

منذ 31 mins 12 June، 2024
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