طيران الاحتلال المروحي يفتح نيران رشاشاته تجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 08:56

طيران الاحتلال المروحي يفتح نيران رشاشاته تجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة

منذ 38 mins 12 June، 2024
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