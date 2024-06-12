طوفان الأقصى | 14 شهيدًا بقصف الاحتلال منزلين في غزة

استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا مدنيًا، فجر اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين في وسط وشرقي مدينة غزة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي فجر اليوم، منزلًا لعائلة مرتجى في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وآخر لعائلة العيلة في حي الشجاعية شرقي المدينة.

وأبلغت مصادر طبية أن 6 مدنيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة العيلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما وإستشهد طفل وأصيب آخرون فجراً بعد قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية