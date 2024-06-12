قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند صهيونية بمخيم الشابورة في رفح وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 02:44

قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند صهيونية بمخيم الشابورة في رفح وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها

منذ 1 ساعة 12 June، 2024
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