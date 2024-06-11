مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف الجبين وشحين في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 23:32

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف الجبين وشحين في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 11 June، 2024
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