مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف “روضة العودة” في حي العمور داخل بلدة الفخاري شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 20:14

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف “روضة العودة” في حي العمور داخل بلدة الفخاري شرق خانيونس بغزة

منذ 59 mins 11 June، 2024
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