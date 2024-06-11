وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية تتصدى لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 09:00

وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية تتصدى لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية

منذ 2 ساعة 11 June، 2024
وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية
لبنان

تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية منتصف اللليلة الماضية لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏

وأصدرت المقاومة الإسلامية البيان التالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة صهيونية معادية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏الثلاثاء 11-06-2024‏
‏04ذو الحجة 1445 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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