وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية تصدت منتصف الليلة الماضية لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2024 - 09:00

وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية تصدت منتصف الليلة الماضية لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة

منذ 2 ساعة 11 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة