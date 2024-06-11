وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت منتصف الليلة الماضية لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 09:00
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وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت منتصف الليلة الماضية لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء اللبنانية وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة
منذ 2 ساعة
11 June، 2024
عاجل
الطائرات الحربية الاسرائيلية
المقاومة الاسلامية
حزب الله
وحدة الدفاع الجوي
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وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تتصدى لطائرة صهيونية انتهكت الأجواء الللبنانية
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