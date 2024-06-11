انفجار ضخم في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة المحتلة مع استمرار اقتحام العدو الاسرائيلي لمحيط مخيم بلاطة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 05:12

انفجار ضخم في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة المحتلة مع استمرار اقتحام العدو الاسرائيلي لمحيط مخيم بلاطة

منذ 44 mins 11 June، 2024
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