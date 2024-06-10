إعلام العدو: نقل 16 جريحًا من الجيش الإسرائيلي إلى المستشفيات جراء الحدث الأمني في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 18:30

إعلام العدو: نقل 16 جريحًا من الجيش الإسرائيلي إلى المستشفيات جراء الحدث الأمني في رفح

منذ 37 mins 10 June، 2024
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