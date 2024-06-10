المقاومة ‌‏الإسلامية تدمر جزءاً من مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان (210 شاعل) وتشعل النيران فيه بعد استهدافه بسرب من المسيّرات الإنقضاضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 16:58

المقاومة ‌‏الإسلامية تدمر جزءاً من مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان (210 شاعل) وتشعل النيران فيه بعد استهدافه بسرب من المسيّرات الإنقضاضية

منذ 30 mins 10 June، 2024
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