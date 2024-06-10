بالخريطة | بعد 9 أشهر من الحرب على قطاع غزة… هكذا يبدو المشهد الميداني

بعد تسعىة أشهر على حرب الابادة التي يشنها كيان العدو الاسرائيلي مدعوما بالولايات المتحدة ، ورغم كل الدمار الذي ارتكبه فضلا عن المجازر بحق المدنيين جلّهم من الاطفال والنساء، لا يزال حتى اليوم يفقد سيطرته على كل منطقة توغل اليها لتتحول الى ساحة اشتباك والتحام مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وفي خلاصة ما رسمه جيش الاحتلال في حركته الميدانية بعد كل هذه الاشهر هو وضع مسافة حزام ناري لمسافة تتراوح بين ال 1 كلم و 2 كلم في حدود قطاع غزة المتاخم للمستوطنات في غلاف غزة من الشمال والشرق.

وبعد دخوله معبر رفح والقيام بضرب المدنيين العزل في المحافظة وهي مناطق شبه صحراوية لا تحتوي سوى على خيام للنازحين الذين نزحوا من المعارك من الشمال والوسط باتجاه الجنوب ، قام بالوصول الى البحر عند الحدود مع مصر فيما يسمى بمحور “فيلادلفيا” في مسار “كريدور” ضيق جدا.

وتظهر الخريطة من إعداد موقع المنار، المناطق باللون الأزرق وهي تعبّر عن مناطق التوغل والاشتبالك مع المقاومة، وأما المناطق باللون الاصفر فهي مناطق سيطرة المقاومة بشكل كامل في قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار