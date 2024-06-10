العدوان الصهيوني على غزة يدخل يومه لـ248 بقصفٍ مدفعي وغاراتٍ أوقعت شهداء وجرحى

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٤٨ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٢٨٣ شهيدا و ٨١٤ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧٠٨٤ شهيد و ٨٤٤٩٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتفعت أعداد الشهداء في المجزرة المروعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ظهر السبت لتصل ٢٧٤ شهيدا و ٦٩٨ جريح بينهم نحو ١٦٠ من النساء والأطفال.

وتحدث الناجون عن عمليات إعدام ميداني في صفوف المواطنين داخل منازلهم وعن استشهاد عائلات بأكملها في القصف.

واستمرت عمليات قصف المنازل في مخيم النصيرات حيث ادت غارة إسرائيلية على منزل الشافعي جنوب المخيم إلى استشهاد ثلاثة أشقاء واصابة والدتهم بجراح بالغة الخطورة.

وقصفت طائرات الإحتلال الحربية تجمعا للمواطنين في محيط مركز تابع للإيواء في مخيم البريج وسط القطاع ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين واصابة ستة اخرين بجراح .

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل في منطقة ابو العجين شرق دير البلح التي استشهد فيها خمسة مواطنين في حادثين منفصلين.

جنوب قطاع غزة

وبعد شهر على دخول قوات الاحتلال لمعبر رفح على الحدود مع مصر كشفت صورا نشرها جنود الاحتلال عن دمار كبير في المعبر وعمليات تجريف طالت أنحاءه.

وتغلق إسرائيل المعبر منذ الثامن من مايو الماضي ضمن عملية اجتياح رفح .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف منطقة عريبة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكن مواطنون من انتشال جثماني شهيدين من لفة بدر شمال المدينة فيما أظهرت صور مسربة من مدينة رفح وجود أعداد كبيرة من الجثامين المتحللة في شوارع حي تل السلطان غرب المدينة التي يتواصل القصف فيها.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة ارتقى ستة شهداء بينهم أم وجنينها من عائلة العرعير في قصف استهدف بناية سكنية في غزة القديمة.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المصدر: قناة المنار + مواقع