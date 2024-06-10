المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌ا مبنيين يتمركز بهما جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 10:50

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفو‌‌ا مبنيين يتمركز بهما جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح

منذ 26 mins 10 June، 2024
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