اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 10:50

اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المنارة

منذ 40 mins 10 June، 2024
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