اعلام العدو: خلال الليل دوت صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وعلى ما يبدو لم تنجح محاولة اعتراضها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 09:16

اعلام العدو: خلال الليل دوت صفارات الإنذار في عكا وكريات بياليك بعد إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة بدون طيار عبرت من لبنان وعلى ما يبدو لم تنجح محاولة اعتراضها

منذ 51 mins 10 June، 2024
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