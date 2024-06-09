أسامة حمدان للمنار: نحن لا شيئ يعنينا سوى وقف العدوان على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 22:22

أسامة حمدان للمنار: نحن لا شيئ يعنينا سوى وقف العدوان على شعبنا

منذ 23 mins 9 June، 2024
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