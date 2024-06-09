اعتقالات في الضفة وسط مواجهات واشتباكات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة الخليل بالضفة الغربية واعتقلت 3 أشقاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ونقلت الوكالة عن مصادر أن والد الأشقاء الثلاثة معتقل في سجون الاحتلال.

وقالت منصات فلسطينية إن اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية. وسبق أن أفادت مصادر إعلامية باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

⬅️ شاهد تواجد قوة راجلة داخل مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/anPzpQ0msQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 9, 2024

وأفادت مصادر باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية وتنفيذها حملة مداهمات واعتقالات.

🔴 جانب من الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس#فلسطيــن pic.twitter.com/1SJjB1vRtj — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) June 9, 2024

وفي السياق، ذكر مدير نادي الأسير في جنين،منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة واعتقلت: نور الدين محمود مصطفى عبد الرحيم وشقيقه محمد، وسعيد توفيق عبدالرحمن لحلوح وابنه والطفل مؤمن سعيد توفيق لحلوح، فريد معروف حماد جبر، ولبنى مازن عز الدين تلالوه، وبراء عماد شريف العارضة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه مركبة خلال اقتحامه البلدة دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون مساء أمس وصباح اليوم بالضفة الغربية. وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين، فيما توزعت بقية العمليات على محافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله، وقلقيلية، وأريحا.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9 آلاف و125 معتقلا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: مواقع إخبارية