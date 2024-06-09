مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما أكدت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى. يُذكر أن وتيرة اقتحامات المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة زادت بشكل كبير، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: مواقع إخبارية