قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 03:54

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية الجانية غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 9 June، 2024
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