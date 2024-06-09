قوات العدو الاسرائيلي تعتقل 3 شبان من بلدة سنجل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 00:42

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل 3 شبان من بلدة سنجل بالضفة المحتلة

منذ 22 mins 9 June، 2024
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