طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 00:42

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 27 mins 9 June، 2024
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