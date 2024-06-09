اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 00:42

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 47 mins 8 June، 2024
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