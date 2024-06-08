المقاومة الإسلامية استهدفت مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2024 - 21:28
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المقاومة الإسلامية استهدفت مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح
منذ 56 mins
8 June، 2024
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