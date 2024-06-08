‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت مبنى تابع ‏للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2024 - 21:28

‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت مبنى تابع ‏للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح

منذ 56 mins 8 June، 2024
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