إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2024 - 19:48
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سرايا القدس: ايقاع افراد قوة صهيونية بين قتيل وجريح خلال تحصنها داخل أحد منازل الحي السعودي برفح
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
منذ 33 mins
8 June، 2024
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الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه
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