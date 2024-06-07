قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2024 - 21:08

قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 9 mins 7 June، 2024
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