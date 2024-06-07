وديع الخازن نوه بحكمة المقاومة وقيادتها

أشاد الوزير السابق وديع الخازن “بحكمة المقاومة وقيادتها وعلى رأسها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي حازت احترام الخصوم والمناصرين على السواء، خصوصاً أنّها أراحت هواجس الكثيرين وقلقهم ووازنت بين نصرة الحقّ الفلسطينيّ وحماية السيادة اللبنانيّة والتصدّي لبربريّة العدوّ الصهيونيّ واستفزازاته المُتواصلة”.

وحذر الخازن في بيان له الجمعة “من خطورة ما تضمره إسرائيل للبنان، ومن تماديها في العدوان الذي لم تردعه وساطات دولية ومناشدات أممية”، وأضاف “لم تعد خافية على أحد عدوانية إسرائيل تجاه لبنان وعدم إحترامها المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. ولم يعد هذا العدوان بحاجة لبرهان”.

وسأل الخازن “هل بات العدو الإسرائيلي يدرك مدى تبدّل موازين القوى؟ وهل يتحسّس توازن الرعب الذي يمنع الحيش العبري من التمادي بغطرسته؟”، وأضاف “كل هذه التحولات والتطورات تجمع على أن الغوص مُجدّداً في توسيع رقعة الحرب على لبنان ستلحق الأذى والتدمير ليس فقط بلبنان، بل بكامل فلسطين المُحتلة”، واعتبر انه “من هنا نفهم معارضة الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى وتشديدهم على عدم الإنجرار إلى هكذا مخاطرة”.

المصدر: بريد الموقع