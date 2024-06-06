اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 23:40

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي

منذ 43 mins 6 June، 2024
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