عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 6 حزيران/يونيو 2024

العناوين

الأخبار:

ـ خدعة بايدن: «ضمانة» لفظية بوقف الحرب

ـ هل إسرائيل جاهزة فعلاً لحرب واسعة ضد لبنان؟

ـ إسرائيل مردوعة شمالاً: أولويتنا غزة

ـ معوّض يلوّح بطرد عبد المسيح: كتلة «تجدّد» تفقد «ربع» أعضائها؟

البناء:

ـ المقاومة للوسطاء: الصفقة لا تنص على إنهاء الحرب بل للتفاوض على إنهائها

ـ نتنياهو يربط التخلي عن الحرب بتسليم سلاح غزة وإدارتها والمعابر وترحيل قادتها

ـ المقاومة العراقية تضرب في بئر السبع.. والبحرانية تستهدف أم الرشراش (إيلات)

الجمهورية:

ـ اعتداء مشبوه على السفارة الأميركية ـ الانتربول يكرّم المر: لا تنسى فضلك

ـ الاستحقاق رهن “المعضلة المارونية”

اللواء:

– إحباط هجوم مفاجئ على السفارة في عوكر.. وغليان ميداني في الجنوب

– اعتقال المهاجم وتوقيفات في عنجر والصويري.. واجتماعات الدوحة ترفد الحراك الجنبلاطي

الديار:

ـ الحوار مستحيل بين الثنائي والقوات؟ واجواء ودية بين بري وميقاتي وباسيل

ـ قتيلان و11 جريحا بهجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مستعمرة الكوش

النهار:

ـ “تحريك” داعشي مشبوه.. ونتنياهو يصعد التهويل بالحرب

ـ “الفيول المخلوط بالماء”: تباين في نتائج الفحوص

ـ إسرائيل تستعد لصفقة مع حزب الله ولـ .. “صفقة أيضًا”

نداء الوطن:

ـ واشنطن: “ما زلنا في مرحلة يُفضّل فيها الإسرائيليون حلاً ديبلوماسيًا”

ـ نتنياهو يرفع احتمالات الحرب واستدعاء 50 ألف احتياطي لجبهة لبنان

الاسرار

البناء:

ـ خفايا

يقول خبراء عسكريون في كيان الاحتلال إن التصريحات التي أطلقها كل من بنيامين نتنياهو ووزير حربه ورئيس أركانه لم تقل بشنّ حرب على لبنان، بل بالاستعداد لفعل ذلك بينما الوقائع تقول إن حزب الله لا يقول بشنّ حرب، لكنه يفعل ذلك عملياً وإذا كان نتنياهو يتوقع أن تؤدي تصريحاته من كريات شمونة الى ردع حزب الله، فإن استهداف حرفيش وما نتج عنه كان جواب المقاومة الإسلامية بدلاً من تصريح مقابل تصريح. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن قيادة الكيان السياسية والعسكرية أمعنت في الغرور وكثرة الحديث عن القوة العسكرية والقدرة على شن عدة حروب وتقديم اطمئنان وهميّ للمستوطنين كشف الواقع عسكه، وآن الأوان للاعتراف بالفشل والذهاب لوقف الحرب من أجل هدنة طويلة يُعاد خلالها ترتيب الأوراق سياسياً وعسكرياً.

ـ كواليس

يقول خبراء في شؤون كيان الاحتلال إن انقسام النواب المؤيدين للحكومة إلى نصفين حول صفقة بايدن لا يطال بنود الصفقة بل أمر واحد هو الموقف من وقف الحرب وإضافة مؤيدي وقف الحرب من أنصار الحكومة الى معارضيها يعني أن الأغلبية في الكيان مع وقف الحرب الذي ينكر بنيامين نتنياهو التزامه به ويسعى لاتفاق يخلو من ذكره، ورغم تعهّد الرئيس الأميركي بتسويق الصفقة دون التزام إسرائيلي بوقف الحرب فإن تمسك حماس وقوى المقاومة بهذا الشرط سوف يفرض في نهاية المطاف الاختيار بين مواصلة حرب لا جدوى من استمرارها أو الاعتراف بفشلها وقبول التعهد بإنهائها دون تحقيق الأهداف.

الجمهورية:

ـ تبيّن أن جولة جهة سياسية على بعض القيادات جاءت إستجابة لنصيحة عربية دولية لتقريب وجهات النظر حيال إستحقاق حسّاس.

ـ شكا رئيس مرفق حيوي مما سمّاه “فلتاناً رهيباً” في هذا المرفق ومن عدم القدرة على وقف المخالفات والتهريبات التي تجري خلافاً للقانون.

ـ قالت أوساط متابعة صحيح إن لا إرتباط بين الشغور والحرب، ولكن هوية الرئيس تتحدّد وفقاً لطبيعة مرحلة اليوم التالي للحرب.

اللواء:

ـ همس

ينقل مقرَّبون من بيئة معروفة عدم إسقاط احتمالات المغامرة الإسرائيلية جنوباً، أو توقُّع ضربات خاطفة مؤذية!

ـ غمز

يشكو نواب من الجدالات البيزنطية في اجتماعات اللجان النيابية، وعدم القدرة على بت النقاط المدرجة على جدول أعمالها.

ـ لغز

تعاقدت مستشفيات كبرى مع شركات تحصيل الفواتير من المرضى، مما أعطى لهذه الشركات الفرصة للتلاعب، ومحاولات إضعاف تغطية المؤسسات الضامنة..

النهار:

ـ بدأ احد الناشطين السابقين على محاور القتال في بيروت زمن الحرب، كتابة مذكراته، ومما فيها كيف لجأ الرئيس نبيه بري عندما حوصر من مجموعات فلسطينية في شارع بربور، لطلب النجدة من زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط الذي ارسل فرقة كوماندوس لإخراجه من منزله ونقله الى المختارة. لكنه لم يحدد موعدا للنشر حتى تاريخه.

ـ لوحظ وجود وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وحيدا في الجولة التي قام البطريرك الراعي وقائد الجيش على الجرود وزيارة مغارة مار مارون وسجل غياب تام لوزراء ونواب المنطقة من دون توضيح الاسباب.

ـ قال مسؤول بارز عن أحد النواب إنه كلما أثار قضية ما للرأي العام تبين أنه ينطلق من خلفية شخصية ومصالح خاصة وغالبا محاولات ابتزاز الجهات المقصودة.

ـ يقول مرجع أمني سابق إنه ليس مستغرباً أن تحصل اعتداءات على سفارات وبعثات ديبلوماسية غربية وسواها من مؤسسات ومراكز تابعة لهذه الدول، ربطاً بحرب غزة وما يجري في الجنوب، حيث اللعبة مفتوحة على كل الإحتمالات في هذا الإطار.

ـ لا تزال السمسرات في دوائر الدولة جارية على قدم وساق، أكثر مما كانت في الماضي عبر مبالغ كبيرة، من أجل إنجاز المعاملات، وذلك يحدث دون رقيب وحسيب.

نداء الوطن:

ـ إستغربت مصادر أرمنية استمرار التصاق حزب «الطاشناق» بـ»حزب الله» وإيران مشيرة إلى أنّ الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي هنأ رئيس أذربيجان باحتلال اقليم ناغورنو قاراباخ اثناء تدشين السد وقبيل سقوط الطائرة التي أودت به وبوزير خارجيته.

ـ يسود انطباع لدى دبلوماسيين التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الأخيرة أنه صار أكثر توتراً نتيجة الضغوط المتقابلة التي يتعرض لها من محاوريه الأجانب وحليفه «حزب الله».

ـ يقوم وزير سيادي بإخراج مستندات ووثائق من مبنى الوزارة مع أنّها تتعلق بصفقات شراء لوازم وعتاد لصالح أحد الأجهزة التابعة لوزارته.

المصدر: صحف