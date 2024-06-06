عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 05-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:00 استهداف منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

2- الساعة 15:45 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- استهداف مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضيه حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم.

4- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

-القطاع الغربي:

1- الثلاثاء 4-6-2024 استهداف إنتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 09:00 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 12:10 بعد رصد ‏وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع ‏واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

4- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:53 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده وإصابتهمهم إصابة مباشرة ‌‏وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة.

المصدر: الاعلام الحربي