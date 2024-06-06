الامام الخامنئي: لم يُعرِض شعب فلسطين عن المقاومة على الرغم من كلّ هذه المشكلات والمصاعب وإنّه يدافع عن مجاهدي المقاومة ولقد تحقّق هذا الأمر ببركة الإيمان الإسلاميّ والاعتقاد بآيات القرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 00:30

الامام الخامنئي: لم يُعرِض شعب فلسطين عن المقاومة على الرغم من كلّ هذه المشكلات والمصاعب وإنّه يدافع عن مجاهدي المقاومة ولقد تحقّق هذا الأمر ببركة الإيمان الإسلاميّ والاعتقاد بآيات القرآن الكريم

منذ 40 mins 5 June، 2024
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