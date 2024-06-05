حزب الله شيّع الشهيد حيدر حسن مسلماني في الناقورة بموكب مهيب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2024 - 21:18

حزب الله شيّع الشهيد حيدر حسن مسلماني في الناقورة بموكب مهيب

منذ 1 ساعة 5 June، 2024
الشهيد حيدر حسن مسلماني في الناقورة بموكب مهيب
لبنان

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة الناقورة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، الشهيد السعيد على طريق القدس حيدر حسن مسلماني (حمزة)، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد، شارك فيها النائب حسين جشي، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة الناقورة، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد السعيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، وبعد أن وضعت أكاليل من الزهر أمام نعش الشهيد، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.

الشهيد حيدر حسن مسلماني في الناقورة بموكب مهيب
الشهيد حيدر حسن مسلماني في الناقورة بموكب مهيب

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المصدر: موقع المنار

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