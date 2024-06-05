حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي حسين صبرا في بلدة البابلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2024 - 19:38

حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي حسين صبرا في بلدة البابلية

منذ 11 mins 5 June، 2024
الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي حسين صبرا
لبنان

شيّع حزب الله وأهالي البابلية واللوبية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي حسين صبرا بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة البابلية في جنوب لبنان  .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .

وبعد أن أمّ الشيخ إبراهيم عبد الله الصّلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة ، بماشركة شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء ، والأهالي .

وعند جبانة البلدة وُري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

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المصدر: موقع المنار

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