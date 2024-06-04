بايدن: إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا ليس أفضل الخيارات لأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتبر إنهاء الصراع الذي تدعو إليه روسيا الخيار الأفضل لكييف في الوقت الحالي.

وأضاف بايدن في حديث له الثلاثاء عندما سئل عما إذا كانت دعوة روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي أفضل ما يمكن أن يحدث في الوقت الحالي: “لا، ليس كذلك”.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس “المنطق السليم”، وتابع “رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا”، وأكد أن “روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا”.

المصدر: روسيا اليوم