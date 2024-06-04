الشيخ نعيم قاسم لـ” الجزيرة” : جاهزون للحرب ونعد “إسرائيل” بالخراب والتهجير والدمار

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه” ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة”.

واشار في حديث لقناة الجزيرة ان ” عروض بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية، وطرحه انتخابي أميركي داخلي”.

واضاف سامحته:” وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين، وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة”، موضحا ان ” الكلام عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع فلسطينية المحتلة غير صحيح”.

واشار الى اننا” استخدمنا قسما قليلا من قدراتنا بما يتناسب مع طبيعة المعركة، وقرارنا ألا نوسع الحرب، لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا”.

واكد الشيخ قاسم ان” المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار، وأي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل”.

وختم:”اذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها”.

المصدر: الجزيرة+موقع المنار