السيد نصرالله يلتقي وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وزير خارجية الإيرانية بالوكالة الدكتورعلي باقري كني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت.

وخلال اللقاء جدد السيد نصر الله تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية رئيسي ووزير خارجيته الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وجرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان، والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث.

وشكر السيد نصر الله للجمهورية الإسلامية قائداً وحكومة وشعباً ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏

المصدر: موقع المنار