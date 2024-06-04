طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2024 - 09:42

طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 19 mins 4 June، 2024
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