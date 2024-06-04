عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 04 حزيران/يونيو 2024

العناوين

الأخبار:

– مفاوضات القاهرة: ألاعيب نتنياهو تتجدّد

– وقائع زيارة لودريان: المشكلة عند جعجع والسعودية

– إنشاء معمل بقدرة 100 ميغاواط على الطاقة الشمسية: ميقاتي أخفى العرض القطري – الفرنسي لسنة

‫- كارتيل المدارس ينهب الأهالي: زيادات على الأقساط تفوق 100%

البناء:

– نتنياهو: بايدن غير دقيق… وبن غفير: نتنياهو يُخفي شيئًا ولا حكومة إذا ثبت ذلك

– لبيد: الشمال يحترق ومعه قوة الردع… وسموتريتش يدعو لإحراق بيروت لإشغالها

-‬ اليمن يستهدف إيلات بصاروخ فلسطين… والمقاومة العراقيّة ضربت هدفاً في حيفا

– خامنئي: لا مجال لإنقاذ الكيان من مأزقه ولن يتعافى من ضربة طوفان الأقصى

– خبراء في الأمم المتحدة: الاعتراف بدولة فلسطين إقرار بحق شعبها ونضاله من أجل الحرية

الجمهورية:

– واشنطن تستعجل الهدنة رغم التصعيد

– باقري لتطوير التعاون مع لبنان

– 3 أشهر خطرة في الجنوب

– ردًا على الحملات السلبية: هذا ما أنجزه لودريان

– نتنياهو: مقترح بايدن بشأن غزة “غير مكتمل”

– الصين تنفي الضغوط بشأن قضية السلام حول أوكرانيا

اللواء:

– ضغط جبهة الجنوب يضاعف المخاطر.. ونيران المسيَّرات تحرق المستعمرات

– وفدان لبرّي و«القوات» في قطر.. والتحرُّك الجنبلاطي يصطدم برفض جعجع

– مجموعة الـ7 تتبنى خطة بايدن.. وواشنطن تكذب تنصل نتنياهو

– ضباط يشككون بقيادة هاليفي.. وعائلات الأسرى تنام في شوارع “تل أبيب”

– فوز الرياضي انتصار لكل لبنان

الديار:

– هل يجهض سجال بري ــ جعجع مبادرة الدوحة «التشاورية»؟

– سموتريتش يفقد أعصابه ويهدد بقصف بيروت وطهران تحذر!

– غارة بسرب من المسيرات والنيران تحرق مستوطنات الشمال

– نتنياهو غير متعاون مع مقترح بايدن وواشنطن ترمي الكرة في ملعب حماس

– باقري كني: العلاقات بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة ونجدد المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان

النهار:

– انطلاقة جنبلاطية اليوم… على وقع تهديد “إسرائيلي”

– استقالة مفاجئة للحكومة المصرية.. مدبولي يعود بتشكيلة قبل الأضحى

– دعم دولي وعربي واسع لاقتراح بايدن وواشنطن تضع الكرة في ملعب حماس

– إجراءات قضائية بحق “المتمردة” غادة عون

نداء الوطن:

– الراعي وقائد الجيش اليوم إلى رأس بعلبك

– جعجع وباسيل يرفضان “العُرف الرئاسي” وتحذير من إمساك “الثنائي” بالجمهورية

– واشنطن “تُقاتِل ديبلوماسيًّا” لإنجاح مقترح بايدن.

الاسرار

البناء:

– كواليس: لفت انتباه عدد من المسؤولين العرب والأجانب المعنيين بالتوصل لاتفاق في غزة حجم الاهتمام الأميركي و”الإسرائيلي” بالوضع في شمال فلسطين المحتلة وتكرار السؤال عمّا إذا كان التوصل إلى اتفاق في غزة سوف يعني التزام حزب الله بوقف استهداف مستوطنات الشمال. وقد سمعوا في هذا السياق أمرين لافتين الأول التسليم بأن جيش الاحتلال فشل في المعالجة العسكرية لتحدّي رعب الشمال، والثاني أن ما قاله آموس هوكشتاين يعبّر عن قيام واشنطن بتحضير سلة حوافز يتصل بعضها بالحدود وبعضها بالنفط والغاز والكهرباء لعرضها على الحكومة اللبنانية وعبرها على حزب الله لإنجاز اتفاق إضافي في الشمال.

– خفايا: يقول مصدر دبلوماسي إن كلام وزير الأمن في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير أن محاولاته المتكرّرة للحصول على نسخة من مسودة الصفقة التي يقول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنها مختلفة عمّا أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن قد باءت بالفشل، رغم أن موقعه كشريك بضمان بقاء الحكومة وصفته كوزير للأمن يلزمان نتنياهو اطلاعه على هذه المسودة، ما يعني أن في المسودة ما لا ينسجم مع مزاعم نتنياهو خصوصاً لجهة التعهّد بأن الاتفاق هو خطوة نحو إنهاء الحرب ولا يريد أن يطلع عليه بن غفير فتسقط الحكومة قبل أن يكون المسار التفاوضي قد تجاوز كل المطبات وتمّ توظيف هذا الغموض تفاوضيًا وصار الإعلان عن الاتفاق وشيكًا وتبلورت البدائل المتاحة لانسحاب بن غفير.

اللواء:

– همس: لم تنقطع اتصالات الوسيط الأميركي مع أصدقاء له في بيروت، حول تقييم التطورات المتعلقة بالرئاسة وحرب الجنوب.

– غمز: اعتبر نائب بقاعي أن توفير الكهرباء عبر الطاقة المتجدِّدة، بات أسهل من «شربة ماء» لو توافر القرار السياسي لحل المشكلة.

– لغز: أثار كلام مرجع روحي في عظته الأخيرة حول «الكانتونات» والتباينات اللبنانية، أسئلة محرجة ومقلقة عن مسار «التعايش الداخلي»!

الجمهورية:

– يقول مسؤول رسمي يرعى العلاقة بين لبنان وسوريا إن هناك تقدّماً في الخطاب الرسمي اللبناني حول التنسيق مع دمشق بشأن ملف النازحين.

– أبدت شخصية دولية تُعنى بملف لبناني يأسها من نمط تعامل المسؤولين مع هذا الملف.

– يحاول مرجع روحي تضمين النقطة الخلافية داخل وثيقة سياسية كمخرج لإعلانها وتجنّبًا لتجميدها خصوصًا بعد أن حسمت كل نقاط الخلاف الأخرى.

الديار:

– تقول اوساط مقربة من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون إن الأخير قلق ومتخوف من التصعيد الحاصل في المنطقة تزامنًا مع تجميد الملف اللبناني الداخلي بالكامل.

– يتنقل رجل الأعمال كارلوس غصن براحة ويكثر من اطلالته الاجتماعية ومشاركته في المعارض الصناعية المتعددة خلافًا للمرحلة السابقة حيث كان غصن يعتمد السرية والحذر الشديد في تنقلاته.

النهار:

– عُلم أن قيادة الجيش اصدرت أمرًا باعتبار كل البطاقات التي يصدرها نواب لتسهيل مرور أزلامهم والعاملين معهم بطاقات غير قانونية ولا يؤخذ بها وذلك ردًا على توزيع النائب وليد البعريني عددًا هائلًا من تلك البطاقات.

– يشكو المواطنون الذين حجزت دراجاتهم النارية من تقاضي قوى الامن الداخلي مبلغ مليون ونصف مليون ليرة من كل منهم بدل موقف الحجز من دون أي إيصال قانوني.

– اتخذ موضوع إقفال أحد الأفران في زحلة بعدًا طائفيًا من دون ان يسأل المدافعون من رجال الدين عن سبب احتفاظ أصحاب الفرن بكميات من الطحين المنتهي الصلاحية.

– تفوق حجوزات الأعراس هذا الصيف في الفنادق الفخمة والأماكن الراقية التوقعات، رغم ما يشهده البلد من أزمات اقتصادية متراكمة.

– تعاني مناطق كثيرة من الحاجة إلى يد عاملة، إذ يتردد عمال سوريون من التوجه إلى بلدات بعيدة من أماكن سكنهم بعد الحملات الامنية والبلدية الأخيرة، لا سيما أن أكثرهم لا يملك إقامات.

– انخفض معدل الاعتداءات والجرائم، بعد الحملات الناجحة على مخيمات النازحين وإقفال المحال التجارية، والعمل الاستخباراتي الذي تفاعل في الآونة الأخيرة.

– لوحظ تحريك ملف الإهمال الذي يطاول المنشآت الرياضية، لا سيما مدينة كميل شمعون الرياضية. وينقل أن مصر قد تقدم على المساعدة في هذه المسألة، إلى أكثر من دولة بدأت تعرض خدماتها للدعم.

نداء الوطن:

– يتردد أنّ البيان الذي سيخرج عن قمة النورماندي التي ستجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتضمّن فقرة محدّدة عن لبنان.

– يلمس بعض الدبلوماسيين الكثير من التمايزات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لا سيما في ملفَّي الجنوب والرئاسة.

– يقول بعض من التقى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، إنّه أكثر تشددًا من سلفه الراحل حسين أمير عبد اللهيان.

المصدر: صحف