زوارق حربية صهيونية تطلق نيرانها بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2024 - 00:44

زوارق حربية صهيونية تطلق نيرانها بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة

منذ 56 mins 3 June، 2024
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