اعلام العدو: 20 حريقا الآن في الشمال دون التمكن من السيطرة عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2024 - 00:44

اعلام العدو: 20 حريقا الآن في الشمال دون التمكن من السيطرة عليها

منذ 1 ساعة 3 June، 2024
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