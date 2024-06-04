اعلام العدو: 20 حريقا الآن في الشمال دون التمكن من السيطرة عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2024 - 00:44
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باقري كني: المقاومة الفلسطينية أثبتت في الميدان أنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل
باقري كني: ما يروج له بشأن التطبيع بين الاحتلال ودول المنطقة ليس سوى خطة فاشلة للتعويض عن الخسائر أمام المقاومة
المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
اعلام العدو: 20 حريقا الآن في الشمال دون التمكن من السيطرة عليها
منذ 1 ساعة
3 June، 2024
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