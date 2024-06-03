قوات العدو الاسرائيلي تقتحم خربة قلقس جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 23:10

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم خربة قلقس جنوب الخليل بالضفة المحتلة

منذ 30 mins 3 June، 2024
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