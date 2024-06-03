اعلام العدو: اندلاع النيران في شلومي بالجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 23:10
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باقري كني: ما يروج له بشأن التطبيع بين الاحتلال ودول المنطقة ليس سوى خطة فاشلة للتعويض عن الخسائر أمام المقاومة
باقري كني: كيان الاحتلال الذي تورط في مستنقع غزة ويبحث عن مخرج منها ليس بمقدوره إلحاق أذى بلبنان ومقاومته الباسلة
باقري كني: عملية الوعد الصادق أثبتت أن إيران تملك الإرادة والقدرة على التصدي لعوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة
المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
اعلام العدو: اندلاع النيران في شلومي بالجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله
منذ 1 ساعة
3 June، 2024
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