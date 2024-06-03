المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفوا انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 21:40

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‏مجاهدونا استهدفوا انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية

منذ 14 mins 3 June، 2024
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