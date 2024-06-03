المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال حدد 20 من الشهر الحالي موعدا لانتخاباته

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبناناجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، وبحضور الأعضاء.

وأشار المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له إلى أن “الانتخابات العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد ستجري الخميس في 20 الحالي، من الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء في مركز الاتحاد الوطني – الكولا – بناية الزهيري، الطابق الثالث”، وقال “في حال عدم اكتمال النصاب، تجرى الانتخابات بمن حضر بجلسة ثانية الخميس 27 الحالي، في المكان والزمان ذاتهما”.

وأضاف المكتب “تقرر فتح باب الترشيح إلى عضوية المكتب التنفيذي، على أن يكون المرشح مستوفي الشروط القانونية ويحضر مندوب من نقابته وأن تكون النقابة سددت اشتراكاتها إلى الاتحاد، على أن يتقدم بطلب الترشيح مرفقا مع صورة عن الهوية وسجل عدلي جديد إلى أمانة السر في الاتحاد”.

وأشار المكتب إلى أن “باب الترشيح يقفل قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات”، ولفت إلى أنه “تم تكليف الرئيس وأمين السر متابعة التحضير، وتبليغ الوزارة بذلك، على ان يتم تسليم أسماء المرشحين ولائحة الشطب، بعد إقفال باب الترشيح، إلى وزارة العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام