شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 18:36
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المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس
منذ 26 mins
3 June، 2024
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