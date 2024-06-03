‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة راميا  – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 18:36

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة راميا 

منذ 34 mins 3 June، 2024
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