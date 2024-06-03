الشهيد المجاهد حسين أحمد ناصر الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 18:36
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المكتب السياسي لحركة أنصار الله دان بشدة العدوان الصهيوني على حلب ودعا إلى المزيد من التضامن مع سوريا وفلسطين
الشهيد المجاهد حسين أحمد ناصر الدين
منذ 56 mins
3 June، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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