العدوان في يومه الـ 241.. صور قاسية من خانيونس وشهداء في مناطق متفرقة

استشهد 21 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم الإثنين، في غارات متفرقة لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ241 من العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوا، ومنطقة شارع “8” في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 شهداء من عائلتي السموني ومهاني عقب قصف مدفعي طال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستشهد أربعة مواطنين في قصف للاحتلال على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف محيط مدرسة تؤوي نازحين تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بالحي.

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وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين والميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. واستشهد ستة مواطنين بينهم رضيعة، بقصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، واستشهد مواطن برصاص زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 10 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي البريم وأبو خاطر في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع.

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وأضاف أن مواطنين أصيبوا، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار بشكل كثيف على شاطئ بحر مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة على حي البرازيل جنوبا، وغارات على منطقة عُرَيْبة شمالا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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أكثر من 3500 طفل يواجهون خطر الموت بسبب سياسات التجويع الاسرائيلية

وكشف المكتب الاعلامي الحكومي أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة بسبب اتباع الاحتلال “الإسرائيلي” لسياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع.

وأشار المكتب إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية بدرجة متقدمة أثَّرت على بنية أجسادهم، وهو ما يعرضهم -فعلياً- إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تفتك بحياتهم، وتؤخّر نموّهم، وتهدد بقائهم على قيد الحياة، حيث بات هؤلاء يفتقرون إلى الوصول للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمتابعة الطبية الدورية، كما أن حالاتهم تتفاقم وتزداد صعوبة في ظل حرمانهم من التطعيمات والجرعات الدوائية المخصصة لهم في بدء سنوات حياتهم.

وقال المكتب إن “الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى معالجة جذرية وفورية لكل الأزمات التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال “الإسرائيلي” وفي مقدمة ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والمكملات الغذائية والتطعيمات والأغذية المخصصة للأطفال، إضافة إلى أن فئة الأطفال -خصوصاً- بحاجة إلى رعاية نفسية متقدمة بالتزامن مع هول ما عايشوه، فالأطفال قتل منهم خلال حرب الإبادة الجماعية (15,438) طفلاً شهيداً، كما أصيب منهم عشرات الآلاف، وبات أكثر من (17,000) منهم يعيشون دون أحد والديهم أو كلاهما”.

وأمس، نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم (240).

ولفت المكتب إلى ان الاحتلال ارتكب (3,247) مجزرة، خلفت (46,439) شهيداً ومفقوداً، بينهم (36,439) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، و(15,438) شهيداً من الأطفال.

وأشار المكتب إلى ان (32) شخصاً استشهدوا نتيجة المجاعة. وقال إن (10,231) من الشهداء هم من النساء، و(498) شهيداً من الطواقم الطبية، (70) شهيداً من الدفاع المدني، و(147) شهيداً من الصحفيين.

المصدر: مواقع