باقري كني يصل إلى بيروت ويزور بوحبيب

وصل وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري كني صباح اليوم إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارته الاولى الى لبنان.

واستهل باقري زيارته إلى لبنان بزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

وكانت وكالة “تسنيم ” الإيرانية أعلنت ان علي باقري كني غادر صباح اليوم طهران متوجها إلى بيروت.

وقالت: “تأتي هذه الزيارة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين ايران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في ‎فلسطين. وسيلتقي باقري خلال الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام